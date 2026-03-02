女優の小出由華（41）が1日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（日曜後8・00）に出演。学生時代のいじめ被害を告白した。小出は子役で活動し、フジテレビの子供番組「ウゴウゴルーガ」のルーガちゃん役で活躍。しかし、学校では人気者ではなく、いじめの対象に。撮影終わりに、髪にヘアスプレーがついたまま登校すると、女子生徒から「くせえんだよあいつ！」。自身が掲載されている雑誌のページを、目の前でビリビリ