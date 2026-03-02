歌手で俳優の南野陽子（58）が、今年6月18日に40周年記念コンサートツアーのラスト公演『YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL』を開催する。【写真】軽快！赤い衣装でダンスを踊る南野陽子同ツアーは、昨年7月27日のNHKホール公演を皮切りにスタートし、全国各地で9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んできた。「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、