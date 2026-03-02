「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神−韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神先発の才木浩人投手は３回５奪三振で２失点だった。立ち上がりは韓国打線につかまった。初回、走者をを背負うとムン・ボギョン、アン・ヒョンミンに連続適時打を浴び、先制を許す。ただ、なおも続くピンチでは、ドジャースのキム・ヘソンを三振に仕留める。二回からは奪三振ショーだった。武器のフォー