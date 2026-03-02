ヴィークレアから、人気ヘアスタイリングアイテム「&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」のクロミ限定デザインが登場。スギ薬局グループ限定で2026年3月2日（月）より数量限定発売されます。持ち歩きしやすく手軽に使えるマスカラタイプで、前髪やアホ毛を整えたいときにぴったり。可愛いクロミのパッケージと爽やかな香りで、毎日のヘアセットが楽しくなるアイテムです♪ クロミ限定