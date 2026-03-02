アメリカの国防総省は1日、イランに対する軍事作戦について、ヘグセス国防長官と制服組トップのケイン統合参謀本部議長が2日（日本時間2日午後10時）に記者会見すると発表しました。「壮大な怒り」と名付けた軍事作戦についてトランプ政権が行う正式な記者会見はこれが初めてとなる見通しです。アメリカとイスラエルによる攻撃でイランが受けた打撃をどのように評価しているのか、今後、どの程度の期間作戦継続を検討しているのか