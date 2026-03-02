中道改革連合と国民民主党はさきほど、企業・団体献金の受け皿を限定することを柱とした、規制強化法案を共同で提出しました。国民民主党・古川元久国対委員長「（衆院選で）数を取ったから何もやらなくて良いという、そうした態度をとっていたら、やっぱりそこは有権者の皆さん方はよくちゃんとそこは見られるんじゃないか」中道改革連合と国民民主党が先ほど共同提出した法案は、企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県連に