タレント上沼恵美子（70）が2日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。米国とイスラエルによるイラン攻撃で緊迫する中東情勢を心配した。番組冒頭で上沼は「なんか、世界情勢が…、難しいことはわかれへんけど。イスラエルの情勢なんてね」と前置きし、アシスタントを務める北村真平アナウンサーに「真平ちゃんはご存じでしょうけど、歴史が深いものがあるから、よう語らんねん