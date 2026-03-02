お笑いコンビ「アキナ」の山名文和（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。大物芸人との2ショット写真を披露した。2週間前に山名は「神様かおもた凄まじきオーラ神が座りぃって肩に手置いてくれた」と投稿。落語家・桂文枝が自身の肩に手を置く2ショット写真を披露していた。この日は「少し前、神様に後ろから手を置かれた後先日、二人きりでロケ行かせて貰いました」と報告。ビニールハウス内での写真をアップした