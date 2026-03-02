アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（公開中）が、6日よりラージフォーマットDolby Cinema（ドルビーシネマ）版で上映されることが発表された。あわせて、6週目入場者プレゼント「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見ましたステッカー」が同日より配布される。【画像】原画ならではの迫力！『閃光のハサウェイ』ドルビーシネマ版入場者特典ドルビ