◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合に先発した才木浩人投手（27）は初回に4安打を集中され、2点の先制を許したが、2回からはしっかり修正。直球の球威と角度のあるフォークを有効に使い、3回5安打2失点にまとめた。2回に8番・朴東原（パク・ドンウォン）、9番・朴海旻（パク・ヘミン）から連続空振り三振を奪うと、3回にも2番・ジョーンズ、5番・文保景（ムン・ボギョン）か