フォークシンガー松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身がカラオケで熱唱する北島三郎の楽曲を明かした。松山は元横綱北勝海の八角理事長とは同郷北海道で親交が深い。先週は大阪場所を前に、大阪で行われた八角部屋の激励会に参加したと明かした。「私も大阪へ行ってですよ。八角部屋の幕内力士といえば北の若っていうのがおりましてね」と切り出し、「今の状況なら力出したら、