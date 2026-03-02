【モデルプレス＝2026/03/02】4月スタートのフジテレビ系『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）に出演する俳優の高杉真宙が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に、主演の木南晴夏とともに出席。最近自宅で料理に励んでいることを明かした。【写真】フジ4月期キャスト豪華集結◆高杉真宙、シェフの役作り高杉は本作について「イタリアンのシ