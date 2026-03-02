中国のスマートフォンメーカー・Xiaomi(小米技術)の最新モデル「Xiaomi 17 Ultra」が日本でも2026年3月2日に発売されました。Xiaomi 17 Ultra 新製品発売https://www.mi.com/jp/event/xiaomi-17-series日本国外では下位モデルにあたる「Xiaomi 17」も展開されますが、日本では「Xiaomi 17」はなく、代わりに「Xiaomi 17 Ultra」とカメラブランド・ライカのスタイルを受け継いだ「LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi」が展開されま