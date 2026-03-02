「山形交響楽団グリーンコンサート」が1日、山形市で開かれ、クラシックをはじめアニメの音楽などの音色が聴衆を魅了しました。【ON・ 演奏】ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」このコンサートは、自動車ディーラー山形トヨペットとレクサス山形が社会貢献活動の一環として開催したもので、ことしで10回目です。１日はおよそ2000人が無料で招待され、山形交響楽団が演奏するクラシック