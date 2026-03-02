巨人・リチャード内野手が２日、ジャイアンツ球場で休日返上練習を行った。各選手が疲労回復に努めるキャンプ打ち上げ翌日の休日返上トレーニングは超異例。室内のフリー打撃、ティー打撃などで１時間以上、汗を流した。引き揚げる際に「練習日と間違えました！」と報道陣の笑いを誘ったが、チームの帰京翌日から全体練習が行われるはずもなく…。「疲れはないので。いてもたってもいられなかったです」と明かした。