材料2つの圧倒的なお手軽さ 疲れて限界だけどお腹がすいた。そんなときに役に立つ「悪魔の焼きそば」。材料が焼きそば麺と卵と、たったの2つ！ 包丁不要で作れる圧倒的にお手軽なレシピです。 ドーンと大胆に作りましょう 1. 麺はそのまま。ほぐさずに焼きましょう。 2. 麺の中心部に穴を開けて卵を入れましょう。 3. 卵がお好みの固さになったら完成。ソースやマヨネーズなどをかけて食卓へ。 焼きそば麺を蒸し焼きに