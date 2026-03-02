ワールド・ベースボール・クラシックが、いよいよ開幕する。野球日本代表「侍ジャパン」の初戦は、3月6日に行われる台湾戦だ。ニュース番組『ABEMA Morning』では、侍ジャパンの“見どころ”を独自に伝える。【映像】「侍ジャパン」の対戦国は？WBC1次ラウンド「侍ジャパン」注目すべき3人の選手を紹介！侍ジャパンの注目すべき3人の選手を紹介する。1人目は福岡ソフトバンクホークスの近藤健介選手。前回大会では驚異の出塁率