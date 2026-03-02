「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神−韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神は韓国先発のクァク・ビンを捉え、若手中心の下位打線で逆転に成功した。２点を追う二回、前川と中川で１死一、三塁のチャンスを作ると、高寺が犠飛を打ち上げ１点を返す。さらに続く小野寺が１５３キロの直球をはじき返し、左越えの適時二塁打で同点。勢いのまま、伏見も中前に適時打を放ち逆転。伏見は