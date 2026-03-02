モデルでタレントのマギー（33）が2日、都内で、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BAT）ジャパン（BATJ）の新商品PRイベントに参加した。マクラーレン・レーシングにインスパイアされた加熱式たばこの限定版デバイスを3日に発売する。車好きなマギーは20歳で運転免許を取得。20年には車を中心とした公式YouTubeチャンネル「MAGGY's Beauty and the Speed」を開設。22年にはカートレース大会「MAGGY's RACING DAY」を主催するな