【第44話】 3月2日 無料公開 第44話「共闘」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月2日、原作・河本ほむら氏、漫画・なだいにし氏によるマンガ「暴力万歳」第44話「共闘」をヤンマガWebにて無料公開している。 第44話では、秋田はMIUが申し込んできた共闘の誘いを即諾する。そんな2人の前に「NO RULEs」ランキング75位のたっぺいが現れ、2人に勝負を挑んでくる。 ヤンマガWebでは、最