不動産情報サービスのアットホームが「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。2025年10月〜12月の物件PV数を集計した本調査では、不動の人気を誇る「三軒茶屋」が総合1位を堅持。一方で、昨年は19位だった「新小岩」が2位へ歴史的な大躍進を遂げました。2026年3月に新ランドマークが誕生する「池袋」や、高架化が進む「千歳烏山」など、「鉄道インフラの進化」がランキングを揺らす最新トレンドを解説します。