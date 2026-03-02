3月2日（現地時間1日）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでミルウォーキー・バックスと対戦。ブルズが11連敗から脱するとともに河村が本拠地デビューを果たした。 アンファニー・サイモンズとジェイデン・アイビーのガード陣2人に加えて欠場者多数のブルズで河村は2試合連続のベンチ入りとなり、先発にはトレイ・ジョーンズ、ジ