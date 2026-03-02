ユナイテッドアローズが後場プラスに転じている。午後０時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を５０億８４００万円から５６億４３００万円（前期比３１．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５４円から６２円へ引き上げ年間配当予想を８２円（前期６３円）としたことが好感されている。 子会社整理に伴う特別損失を計上する見込みである一方、過年度に税務上損金不算入としていた