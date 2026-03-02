「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在でコスモエネルギーホールディングスが「買い予想数上昇」４位となっている。 ２日の東証プライム市場でコスモＨＤが続伸。米国とイスラエルは２月２８日にイランへの攻撃を開始した。ホルムズ海峡の事実上の閉鎖も伝わるなか、週明け２日の原油価格が急伸。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエ