デジタルハーツホールディングスが後場に入りプラス圏に急浮上している。午前１１時３０分ごろに２６年３月期配当予想の増額修正を発表しており、好材料視されている。 期末配当予想を１１円５０銭から１３円５０銭に引き上げ、年間配当予想を２５円（前期２３円）にする。また、配当方針の変更も発表しており、従来は配当性向２０％を下限のメドとして配当を行っていたが、累進配当をベースとする継続的