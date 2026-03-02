株式会社サンワサプライは、スマートフォンの写真・動画を直接バックアップできるUSB Type-C接続のmicroSDカードリーダー「400-ADR443」を発売した。 500円玉ほどのコンパクトサイズのカードリーダー。無料の専用アプリ「iXflash」を利用して、装着したmicroSDカードに静止画や動画のバックアップや復元を行えるのも特徴。USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応し、microSDカ}