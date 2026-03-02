リンクをコピーする

ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月2日（月）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 114 - 98 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのボストン・セルティックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシ