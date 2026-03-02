【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日に発売することが決定。収録曲や特典内容、新ビジュアルが一挙に公開された。 ■原曲への敬意と増田貴久の歌唱表現が交差 過去に、ソロ作品として「FOREVER MINE」（山下達郎）や「恋文」（Every Little Thing）など、数々のカバー楽曲をリリースしてきた増田貴久。1stソロアルバム『喜