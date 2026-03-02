【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』（2月27日発売）が、発売初日にして販売枚数146万1,785枚を記録。K-POPガールズグループ史上、発売初日の最高販売枚数という記録を更新した。 ■日本オリジナル特典がもらえるキャンペーンも展開中！ 2022年9月リリースの前作『BORN PINK』以来、3年5ヵ月ぶりのミニアルバムとなる本作は、先行リリースシングル「