2日13時現在の日経平均株価は前週末比827.64円（-1.41％）安の5万8022.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は307、値下がりは1254、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は233.98円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が61.77円、東エレク が56.15円、ＴＤＫ が47.63円、ＳＢＧ が28.08円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ