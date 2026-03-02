中国でスポーツ関連情報を発信しているセルフメディアの風過郷は1日、イランが米国など3カ国で6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）に不参加となった場合でも中国の代替出場の可能性は「絶対にない」とする韓国メディア、エクスポーツニュースの記事を紹介した。記事は、「中国サッカーは絶望また絶望。イランが2026W杯ボイコットでも中国は絶対出場できない」との見出しを打ち、イランはW杯本大会の出場権を獲得している