東日本大震災で被災した福島県南相馬市で復興活動をするボランティア団体代表で、活動を通じて知り合った知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交罪に問われた同市、農業男性（５３）に対し、前橋地裁は２日の判決公判で無罪（求刑・懲役６年）を言い渡した。高橋正幸裁判長は判決で「客観的な証拠がなく、（女性の）証言は信用性に乏しい」と指摘した。起訴状などによると、男性は２０２４年７月１８日、群馬県太田市のホ