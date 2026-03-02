「千鳥饅頭（まんじゅう）」や「ヨーデルン」などの菓子を販売する千鳥屋本家（福岡県飯塚市）が福岡地裁に民事再生法の適用を申請したことが２日、わかった。代理人の弁護士らによると、申請は２月２７日で、負債額はグループ会社との合計で２２億６８００万円に上る。今後は親族経営会社がスポンサーとなり、営業を続けるとしている。千鳥屋本家は福岡県内を中心に約４０店を運営している。東京商工リサーチ福岡支社によると