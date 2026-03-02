俳優の岩城滉一（74）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長年憧れ続け、8年もの歳月をかけてようやく手に入れたという愛車を初公開した。【動画】「さすが、抜群のセンス」「お似合いです」岩城滉一が20歳の頃から憧れ続けた“宝物”の愛車※3分5秒頃〜岩城が「20歳から欲しかった念願の車」と紹介したのは、1971年式のMercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL。白いボディのベンツは、自身が20歳のころに作られたも