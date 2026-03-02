1日午後、南阿蘇村で行われた野焼き中に、作業中の男性に火が燃え移る事故があり、男性は背中や下半身にやけどを負う重症です。1日午後1時前、南阿蘇村久石で、野焼き作業に参加していた人から「野焼き中に服に火が燃え移った」などと消防に通報がありました。消防によりますと、作業に参加していた50代の男性が、背中と下半身にやけどを負い、熊本市内の病院にドクターヘリで搬送されました。意識はあり命に別条はありませ