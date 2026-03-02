◇渡辺真奈美（３５）東京支部１１７期１月２３日、江戸川Ｇ?オールレディースでデビュー初優勝を決めた。２０１５年１１月のデビューから１０年３か月。「絶好のチャンスだったし、ここで優勝できなかったら当分できないだろうと…。絶対に優勝しないといけないと思ってがむしゃらだった」と当時の心境を振り返る。優勝という一つのステップをクリアしたことでメンタル面も変化。「今は考え方も変わって冷静でいられるように