スポーツ・チャンネル「DAZN」と、フジテレビの動画配信サービス「FOD」は、初めての共同キャンペーンを4月30日まで実施する。DAZN＆FOD、初の共同キャンペーンこのキャンペーンは、プロ野球やJリーグ、F1などスポーツシーズンの開幕をともに盛り上げることを目的に、双方の新規加入者に割引などを提供するもの。DAZNに新規・加入中の会員先着10,000人にFODプレミアム(月額1,320円)の割引用のギフトコードを、FOD F1 プランに新規