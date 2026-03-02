もう大人だからと、ラフなイメージの強い「デニムアイテム」を避けていませんか？ 実は取り入れ方一つで、大人にも似合う上品なカジュアルスタイルを作ることができます！ そこで今回は、大人にこそ真似してほしい【ユニクロ】のデニムコーデをピックアップ。肩の力を抜きつつ、今っぽさもきちんと感も楽しめる着こなしをご紹介します。 キャミチュニック × フレアジーンズで美ラインを演出 【ユニクロ