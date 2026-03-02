これは私自身の体験です。5歳の息子を育てる中で、息子の成長を見守ってきました。息子が自分の好きなものを表現する楽しさに夢中になっていた頃、ある日を境に他人を思いやる心を見せてくれました。その瞬間、私は親として大きな学びを得たと感じた出来事でした。 うちの息子、成長したんだ！ 5歳の息子は、自分の好きなものを表現することが大好きです。車のシールを貼ったり、自分が描いた絵を使って手紙を作ったり。