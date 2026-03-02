この春は、機能性とラグジュアリーな着心地を両立したスポーティアイテムに注目。【シンゾーン】25周年の贅沢なスウェットをはじめ、カシミア混の柔らかなポロトップスなど、職人技や厳選素材が光る、大人の日常をクラスアップさせるアイテムをご紹介します。 【シンゾーン】職人技が光る究極の25周年記念スウェット 【シンゾーン】25周年記念として登場した「COTTON PROJECT」の第一弾