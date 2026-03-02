岡山中央警察署 岡山市で女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向けた倉敷市の会社員の男（32）が2日、岡山県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年2月16日午後3時半頃から45分頃までの間、岡山市北区の商業施設のエスカレーターなどで、女子高校生の下着を撮影する目的で、スマートフォンを入れたトートバッグをスカート内に2