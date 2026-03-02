TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』特報PV │ 2027 ONAIR TVアニメ「ゆるキャン△ SEASON4」が2027年に放送決定。合わせて、ティザービジュアルと特報PVが公開された。 2024年に放送された「SEASON3」に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。新たにキャラクターデザインを宇良隆太、アニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める