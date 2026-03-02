◆ＷＢＣ強化試合阪神―韓国（２日・京セラドーム大阪）日本ハムから阪神にトレードで移籍した伏見寅威捕手が、勝ち越しの適時二塁打を放った。２点を追う２回。突如コントロールを乱した韓国の先発・郭彬（クァク・ビン）を阪神打線は見逃さなかった。１死一、三塁から高寺が中犠飛を放ち、続く小野寺が左翼へ同点二塁打。そして、伏見が中堅へ快打を打ち試合をひっくり返した。