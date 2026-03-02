織田龍紀（Vo.）工藤健介（Dr.）吉村瑠莉（Pf.）ハーマン・チャン（Vn.）からなる4人組ポップバンド・wapitiの楽曲「ロックスター」が、TOKAI RADIOのプロ野球中継番組『ガッツナイター』2026のテーマソング（2026 TOKAI RADIO ガッツナイター テーマソング）に起用された。【画像】PVにはドラゴンズの試合模様！プロ野球番組のテーマ曲に起用されたwapiti「ロックスター」この楽曲は昨年8月にメジャーデビューシングルとして