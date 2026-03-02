フジテレビは２日、都内で、４月期ドラマの合同イベント「ＦＵＪＩＤＲＡＭＡＣＯＬＯＲＳ２０２６ＳＰＲＩＮＧ」を開催した。６作品から北村匠海（２８）、黒木華（３５）、佐藤二朗（５６）、橋本愛（３０）、ディーン・フジオカ（４５）、木南晴夏（４０）、本郷奏多（３５）ら各主要キャスト９人が集結した。北村は、４月１３日スタートの「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜、後９・００）で教師役に初挑戦。８歳で事務