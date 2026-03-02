俳優ディーン・フジオカ（45）が2日、フジテレビの新コンテンツ発表会「FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING」に登壇した。4月8日放送開始のフジテレビ系新ドラマ「LOVED ONE」（水曜午後10時）で主演し天才法医学者役を務める。役を受けて「近年、自分の大切な人が何人も旅立ってしまったので、自分の人生のタイミングも合わせて、今やらせていただくべき作品だなと思って向き合わせていただいております」と話した。「最近、演技への