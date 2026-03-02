ジンエアーは、高松〜ソウル/仁川線を対象としたプロモーションを2月20日から3月19日まで開催する。運賃が片道は2,000円、往復は4,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は3月4日から5月31日まで。クーポンは予約時にプロモーションコード「TAKSPRING」を入力することで適用される。さらに抽選でロッテマートギフトカード3,000円分をプレゼントするほか、3月に搭乗する全員にeSIMを無料で提供する。