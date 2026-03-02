熊本の名物イベントに「まさかの異変」!?陸上自衛隊西部方面隊の創隊70周年を記念する行事が2026年3月1日、熊本市の健軍駐屯地で行われました。このイベントは、九州・沖縄エリアを受け持つ同方面隊が、地域住民に対する感謝を伝えるとともに、今後進む体制移行への理解を深めてもらうことを目的に行ったもので、記念式典や装備品展示が実施され、多くの来賓と来場者で賑わいました。【九州初！】これが来場者の注目を“独り占め