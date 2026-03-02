グーグルは2月26日、Androidの次期バージョンの第2弾ベータ版「Android 17 Beta 2」を公開した。今回のアップデートでは、マルチタスク機能の強化やデバイス間連携の拡充、開発者向けの新APIの追加などが盛り込まれている。 アプリを「バブル」表示できるように Android 17 Beta 2では、ホーム画面上のアプリアイコンを長押しすると、そのアプリを「バブル」（ポップアップウィンドウや