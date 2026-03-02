24時間テレビで皆さまからお預かりした寄付金で購入した福祉車両の贈呈式が行われました。2025年8月に行われた24時間テレビでは、県内で1037万4150円の寄付金をお預かりしました。皆さまからの善意で福祉車両計4台を購入し、県内の4つの団体に贈呈されました。スロープ付き自動車1台は特別養護老人ホーム吹上園に贈られました。（特別養護老人ホーム吹上園・丸田大剛施設長）「（いちき串木野市は）山があっ